«Локомотив» улучшил предложение Гильерме до 2,4 млн евро. Он склоняется к продлению контракта

«Локомотив» предложил Гильерме улучшенный контракт на два года с зарплатой 2,4 млн евро. Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в руководстве клуба.

Гильерме ранее отказался продлить контракт на год с зарплатой 1,9 млн евро, однако сейчас склоняется к подписанию нового соглашения.

Действующий контракт 33-летнего вратаря сборной России с клубом заканчивается 31 декабря 2019 года.

Сегодня «Зенит» официально опроверг свой интерес в Гильерме. По информации Betting Insider, инициатива трансфера Гильерме в «Зенит» принадлежала бывшему спортивному директору «Локомотива» Игорю Корнееву и не встретила поддержки со стороны главного тренера клуба. Альтернативным вариантом для Гильерме остается «Спартак», но красно-белых смущают высокие зарплатные ожидания вратаря.