Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»

В Китае стартовал предсезонный турнир Premier League Asia Trophy-2019.
Premier League Asia Trophy-2019
1/2 финала
Нанкин, Китай
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Жота (15), 0:2 – Гиббс-Уайт (32), 0:3 – Жота (40), 0:4 – Аллан (85, автогол).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Стерри, Ласселс, Кларк, Лазаар, Хэйден, Шелви, Колбэк, Мерфи, Ритчи, Муто.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Хонни, Невеш, Гиббс-Уайт, Жота, Моутинью, Дендонкер, Траоре.
Нанкин, Китай
Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Нобл (26, с пенальти), 1:1 – Давид Сильва (34), 2:1 – Нмеча (35, с пенальти), 3:1 – Стерлинг (59), 4:1 – Стерлинг (52).
«Ман Сити»: Браво, Данило (Уокер, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Лапорт (Стоунз, 62), Харвуд-Беллис, Родри (Гарсия, 69), Давид Сильва (к) (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Бернабе (Сане, 46), Поведа (Стерлинг, 46), Нмеча (де Брюйне, 46).
«Вест Хэм»: Роберто, Фредрикс (Крессуэлл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Джонсон (Сабалета, 63), Райс (Санчес, 46), Нобл (к) (Обианг, 63), Уилшер (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Чичарито, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.