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Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»

Теги Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) результаты Вулверхэмптон Футбол

В Китае стартовал предсезонный турнир Premier League Asia Trophy-2019.

Premier League Asia Trophy-2019

1/2 финала

Нанкин, Китай

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Жота (15), 0:2 – Гиббс-Уайт (32), 0:3 – Жота (40), 0:4 – Аллан (85, автогол).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Стерри, Ласселс, Кларк, Лазаар, Хэйден, Шелви, Колбэк, Мерфи, Ритчи, Муто.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Хонни, Невеш, Гиббс-Уайт, Жота, Моутинью, Дендонкер, Траоре.

Нанкин, Китай

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Нобл (26, с пенальти), 1:1 – Давид Сильва (34), 2:1 – Нмеча (35, с пенальти), 3:1 – Стерлинг (59), 4:1 – Стерлинг (52).

«Ман Сити»: Браво, Данило (Уокер, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Лапорт (Стоунз, 62), Харвуд-Беллис, Родри (Гарсия, 69), Давид Сильва (к) (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Бернабе (Сане, 46), Поведа (Стерлинг, 46), Нмеча (де Брюйне, 46).

«Вест Хэм»: Роберто, Фредрикс (Крессуэлл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Джонсон (Сабалета, 63), Райс (Санчес, 46), Нобл (к) (Обианг, 63), Уилшер (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Чичарито, 46).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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