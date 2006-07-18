«Ростов» объявил об уходе Гацкана

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Александра Гацкана.

35-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе. Игроком интересуются «Сочи» и «Рубин».

«Между «Ростовом» и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан – амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.

Матч «Ростов» – «Спартак», который состоится 20 июля, станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану.

Спасибо за все, Капитан!» – сообщается на сайте «Ростова».

Гацкан перешел в «Ростов» в 2008 году. Молдавский футболист – рекордсмен желто-синих по играм в РПЛ (266). В составе южан Гацкан завоевал Кубок России в сезоне-2013/14 и серебряные медали РПЛ в сезоне-2015/16, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.