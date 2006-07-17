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Заболотный дебютировал за «Зенит-2» в ПФЛ и отдал голевой пас

Теги Зенит премьер-лига Россия видео Олимп-ПФЛ Зенит-2 Антон Заболотный ФК Муром Кирилл Макеев Футбол

Нападающий Антон Заболотный провел первый матч в сезоне в составе «Зенита-2».

В игре 1-го тура первенства Олимп-ПФЛ петербургская команда в гостях одержала победу над «Муромом» (2:0).

28-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен за минуту до окончания основного времени.

На 87-й минуте Заболотный отметился голевой передачей на Кирилла Макеева.

В минувшем сезоне Заболотный провел за «Зенит» 16 матчей в РПЛ, отметился голевой передачей и стал чемпионом России. На новый сезон он не заявлен за команду.

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