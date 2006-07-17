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«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Иван Ракитич Леонардо Неймар Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье.

По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Однако это предложение было отклонено парижанами, спортивный директор клуба Леонардо не стал его рассматривать.

После приобретения нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» «Барса» не может предложить за Неймара большие деньги, поэтому хочет включить в сделку своих футболистов.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагают «ПСЖ» 40 миллионов евро, Коутиньо, а также форварда Усмана Дембеле.

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