«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро

намерена вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в это межсезонье.

По информации L’Equipe, каталонский клуб предлагал за 27-летнего форварда 40 миллионов евро и двоих своих игроков – и Ивана Ракитича.

Однако это предложение было отклонено парижанами, спортивный директор клуба не стал его рассматривать.

После приобретения нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» «Барса» не может предложить за большие деньги, поэтому хочет включить в сделку своих футболистов.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагают «ПСЖ» 40 миллионов евро, Коутиньо, а также форварда Усмана Дембеле.