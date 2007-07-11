Кудашов возглавил СКА и сборную России, Федерер и Надаль встретятся в полуфинале «Уимблдона», «Спартак» купил Баду и другие новости утра

1. Алексей Кудашов стал новым главным тренером сборной России и СКА. Ильи Воробьева не будет ни в штабе национальной команды, ни в штабе клуба.

2. Уимблдон. Надаль, Федерер, Джокович, Баутиста-Агут вышли в 1/2 финала. Роджер первым выиграл 100 матчей на одном «Шлеме». Федерер и Надаль сыграют друг с другом, это будет их 40-й матч.

3. Трансферы. Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе перешел в «Динамо», «Спартак» подписал вингера «Вольфсбурга-2» Малколма Баду и предлагает Гильерме 3-летний контракт, 3 млн евро в год и 3 млн подъемных. «Рома» купила вратаря «Бетиса» Пау Лопеса за 23,5 млн евро. Также загляните в трансферный дайджест Sports.ru.

4. Сын Евгения Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА, зато им стал сам Гинер.

5. Букмекер «Олимп» стал партнером Okko за 18-22 млн евро. Это в 3 раза больше, чем стоили права на АПЛ. Чем ответит «Матч ТВ»?

6. НБА. Кавай Ленард подписал с «Клипперс» 3-летний контракт на 103 млн долларов, утверждает The Athletic. А Пол Джордж – уже официально в Лос-Анджелесе.

7. Внедрение паспорта болельщика в РПЛ отложено до 2020 года.

8. В 1/4 финала Кубка Африки Нигерия прошла ЮАР, забив на 89-й минуте, Сенегал одолел Бенин.

9. Словацкий гонщик Петер Саган выиграл 5-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Лидерство в общем зачете сохранил француз Жюлиан Алафилипп.

10. Украинская команда по доте Natus Vincere с российским капитаном выиграла СНГ-квалификации и вышла на дотерский ЧМ – The International. В прошлом году там разыграли 25 млн долларов.

11. Универсиада-2019. Медальный зачет. Россия лидирует по количеству наград, но по золоту – 5-я.

Цитаты дня.

Дмитрий Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел».

«Лучше скандалы, чем когда про фигурное катание вспоминают раз в четыре года». Мнение Ильи Авербуха.

Смолов о поддержке Голунова: «Я патриот России. Для меня дико, что в 2019-м у нас происходит такое».