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Лига наций. Финал шести. Бразилия на тай-брейке уступила Польше, США обыграли Францию

Теги сборная Бразилии сборная Польши сборная Франции сборная США Лига наций Волейбол

В Чикаго стартовал Финал шести мужской Лиги наций по волейболу. В первый день Бразилия проиграла Польше, американцы победили команду Франции.

Сборная России проведет первый матч в ночь с 11 на 12 июля.

Лига наций

Мужчины

Финал шести

Чикаго, США

Группа A

США – Франция – 3-1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21)

Положение в группе: США – 1-0 (3), Россия – 0-0 (0 очков), Франция – 0-1 (0).

Группа B

Бразилия – Польша – 2-3 (23:25, 25:23, 21:25, 25:21, 9:15)

Положение в группе: Польша – 1-0 (2), Бразилия – 0-1 (1), Иран – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Расписание Финала шести мужской Лиги наций по волейболу

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