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Уимблдон. 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Федерер – с Нисикори, Надаль – с Куэрри

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, а Роберто Баутиста-Агут – с Гидо Пельей.

Восьмикратный победитель Роджер Федерер встретится с Кеи Нисикори, а двукратный Рафаэль Надаль – с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
10 июля, 15.00
Онлайн матча

Гидо Пелья (Аргентина) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
10 июля, 15.00
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча

Сэм Куэрри (США) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча

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