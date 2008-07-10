Уимблдон. 1/4 финала. Джокович сыграет с Гоффеном, Федерер – с Нисикори, Надаль – с Куэрри

В четвертьфинале «Уимблдона» действующий чемпион Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, а Роберто Баутиста-Агут – с Гидо Пельей.

Восьмикратный победитель Роджер Федерер встретится с Кеи Нисикори, а двукратный Рафаэль Надаль – с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Четвертьфинал

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