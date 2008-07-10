Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Стало известно имя нового конечного бенефициара . Им стал президент клуба Евгений Гинер.

Сегодня сообщалось, что сын Гинера, Вадим, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.

Теперь в британском реестре значится имя Гинера-старшего.

стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет .

Вадим Гинер числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75% акций и голосующих прав в Bluecastle. Теперь не менее 75% акций компании принадлежат его отцу.