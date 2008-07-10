Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Стало известно имя нового конечного бенефициара ЦСКА. Им стал президент клуба Евгений Гинер.
Сегодня сообщалось, что сын Гинера, Вадим, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Теперь в британском реестре значится имя Гинера-старшего.
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Вадим Гинер числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75% акций и голосующих прав в Bluecastle. Теперь не менее 75% акций компании принадлежат его отцу.