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Илья Авербух: «Лучше скандалы, чем когда про фигурное катание вспоминают раз в четыре года»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Фигурное катание

Хореограф и серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух поделился мнением насчет скандалов в российском фигурном катании.

«Лучше так, чем когда про фигурное катание не говорят или вспоминают раз в четыре года, когда идет Олимпиада.

Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать, это всегда популяризирует вид спорта.

Многие специалисты на это (скандалы) улыбаются, улыбаюсь и я. Думаю, если убрать все лишнее, то это хорошо», – сказал Авербух.

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