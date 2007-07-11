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«Чемпионат»: «Спартак» предлагает Гильерме 3-летний контракт, 3 млн евро в год и 3 млн подъемных

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Гильерме Чемпионат.com деньги Футбол

«Спартак» по-прежнему заинтересован в трансфере вратаря «Локомотива» Гильерме.

По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают голкиперу сборной России 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год и еще 3 миллиона в качестве подъемных. При этом «Спартак» рассчитывает, что 33-летний футболист присоединится к команде летом.

«Локомотив» готов отпустить игрока сейчас не менее чем за 5 миллионов евро. «Спартак» вряд ли решится потратить на приобретение Гильерме в общей сложности 17 миллионов евро. Существует вероятность, что футболист сам выкупит свой контракт.

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