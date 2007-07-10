💳🚶Каборе в «Динамо», «Спартак» подписал Баду, ЦСКА хочет Джанаева. Трансферный дайджест Sports.ru👈

Все трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе перешел в «Динамо».

2. «Спартак» подписал вингера «Вольфсбурга-2» Малколма Баду. Цорн сказал, что он добавит ротации на флангах.

3. Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао заключил контракт с «Удинезе» до 2024 года.

4. «Ростов» приобрел форварда «Локомотива» Александра Долгова.

5. Голкипер Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА. Пишут, что это инициатива Гончаренко, а контракт будет на один год.

6. «Зенит» сперва согласился отдать Эмилиано Ригони в аренду «Сампдории» с правом выкупа за 9 млн евро, а теперь просит 1+11 млн. Кроме того, «Парма» арендует у «Зенита» Эрнани за 1 млн евро с обязательством выкупа за 4,35 млн.

7. «Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Ренато Тапию.

8. «Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека «Сампдории» Гастона Рамиреса.

9. Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за неопределенности с трансфером Антуана Гризманна.