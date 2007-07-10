Каборе перешел в «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе стал игроком «Динамо».
Об этом на встрече с болельщиками сообщил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
«Полчаса назад подписали Шарля Каборе.
Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю», – сказал Орещук.
Каборе семь сезонов провел в России, выступая за «Кубань» и «Краснодар». Ранее 31-летний хавбек из Буркина-Фасо играл в «Марселе».
«Краснодар» всегда красиво прощается с легендами: выстригает их номера на газоне