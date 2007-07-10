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Каборе перешел в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Шарль Каборе Роман Орещук Краснодар Игорь Лещук Футбол

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе стал игроком «Динамо».

Об этом на встрече с болельщиками сообщил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

«Полчаса назад подписали Шарля Каборе.

Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю», – сказал Орещук.

Каборе семь сезонов провел в России, выступая за «Кубань» и «Краснодар». Ранее 31-летний хавбек из Буркина-Фасо играл в «Марселе».

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