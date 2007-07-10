🏒Кудашов возглавил сборную России. Воробьева нет в тренерском штабе

Главный тренер сборной России Илья Воробьев официально покинул занимаемый пост.

Новым главным тренером назначен , в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды.

В новый тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов.

Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Под его руководством национальная команда на прошедшем уступила в полуфинале турнира Финляндии (0:1) и стала обладателем бронзовых наград. Ранее сообщалось, что 44-летний специалист останется в тренерском штрабе сборной.

Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год 47-летний специалист руководил .

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