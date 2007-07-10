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🏒Кудашов возглавил сборную России. Воробьева нет в тренерском штабе

Теги СКА Сборная России по хоккею Илья Воробьев Алексей Кудашов отставки КХЛ Хоккей

Главный тренер сборной России Илья Воробьев официально покинул занимаемый пост.

Новым главным тренером назначен Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды.  

В новый тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов. 

Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Под его руководством национальная команда  на прошедшем ЧМ-2019 уступила в полуфинале турнира Финляндии (0:1) и стала обладателем бронзовых наград. Ранее сообщалось, что 44-летний специалист останется в тренерском штрабе сборной.

Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год 47-летний специалист руководил «Локомотивом».

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