🏒Кудашов возглавил сборную России. Воробьева нет в тренерском штабе

Главный тренер сборной России Илья Воробьев официально покинул занимаемый пост.
Новым главным тренером назначен Алексей Кудашов, в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды.
В новый тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов.
Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Под его руководством национальная команда на прошедшем ЧМ-2019 уступила в полуфинале турнира Финляндии (0:1) и стала обладателем бронзовых наград. Ранее сообщалось, что 44-летний специалист останется в тренерском штрабе сборной.
Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год 47-летний специалист руководил «Локомотивом».
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