Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА

В ЦСКА сменился конечный бенефициар. Им перестал быть сын президента клуба Евгения Гинера — Вадим, следует из записи в британском реестре.

Гинер-младший контролировал материнскую компанию клуба Bluecastle с 2016 года. Однако теперь 37-летний бизнесмен больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом.

Сын Евгения Гинера числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75% акций и голосующих прав в Bluecastle.

В отчетности Bluecastle за 2017 год говорилось, что компания принадлежит в равных долях голландской Alidanos B.V. и Lasseti SA с Маршалловых островов, а конечной контролирующей стороной — через Alidanos и Lasseti — является Вадим Гинер.

Гинер-младший теперь владеет менее чем 25% акций компании. Не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) ЦСКА и кому перешла доля Вадима Гинера.

Bluecastle Enterprises владеет 100% ЦСКА, 100% компании «АВО-Капитал», 60,1% спортивно-тренировочной базы «Октябрь» и 50% детско-юношеской спортивной школы ЦСКА. Более 76% акций футбольного клуба находятся в залоге у ВЭБ.РФ.