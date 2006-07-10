Дмитрий Тарасов: «В «Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» Я охренел»

Бывший полузащитник ива» Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с клубом из-за операции, которую игрок перенес в июне.

«Вышел на замену, получил травму. Меня унесли на носилках, я почувствовал, что у меня надрыв мышцы. Прошел обследование, мне сказали, что у меня тяжелый надрыв, два месяца надо восстанавливаться. Я хромал, не мог ходить.

У нас был отпуск. Я сделал дома специальный укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с президентом (речь о гендиректоре «Локо» Василии Кикнадзе – Прим.).

Мы разговаривали часа 1,5-2. Это была добрая, душевная встреча. Но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт.

Он у меня действовал еще где-то полмесяца. А команда же собирается на медосмотр, летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?» Хотя по контракту должен был. Но попросил полететь на реабилитацию в Рим — у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт».

Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Он ответил: «Да, без проблем, езжай. Мы все сделаем». Пришел на УЗИ в Москве с полной уверенностью, что есть улучшения, а мне говорят, что необходима операция.

Прилетаю с женой в Рим. Сказал: получил повреждение в матче, обследуйте меня и скажите, как лечить. Врач долго смотрел и один в один повторил те же слова, которые мне сказали на УЗИ: необходима операция. Я, честно говоря, ##### [охренел] — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу я попал.



После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Мне нужна была футбольная практика, чтобы набрать форму. Я все это объяснил и получил в ответ категоричное: «Нет».

Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали «нет». Но потом меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад».

Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще был период контракта. Операцию я сделал 20 июня, а контракт был рассчитан до 30-го».

Какая цена вопроса? 10 тысяч евро. Не знаю, зажал клуб или нет, но мне так ответили», — рассказал Тарасов.

Дмитрий Тарасов: «Мне пригрозили судом, но несмотря на это душой и сердцем я всегда буду с «Локо»