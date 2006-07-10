Смолов о поддержке Голунова: «Я патриот России. Для меня дико, что в 2019-м у нас происходит такое»

Нападающий Федор Смолов рассказал, почему поддержал журналиста Ивана Голунова.

– Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.

Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол – это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится.

Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой.

– У вас есть совместная фотография с .

– Эта фотография – подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить дома как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная.

– Вы говорили, что проголосовали бы за Путина.

– Зачем говорить о прошлом, если сейчас лучше думать о нашем будущем! — сказал Смолов.

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. 11 июня МВД прекратило уголовное преследование журналиста «Медузы».

Редакция Sports.ru поддерживает арестованного журналиста Ивана Голунова