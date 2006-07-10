Букмекер «Олимп» стал партнером Okko за 18-22 млн евро. Это в 3 раза больше, чем стоили права на АПЛ

Rambler Group, которая приобрела права на показ в России матчей английской Премьер-лиги, начала сотрудничество с букмекерской конторой «Олимп».

Сумма спонсорского контракта может оцениваться в 18-22 млн евро, сообщает «Коммерсант».

Согласно условиям сделки, «Олимп» сможет транслировать матчи АПЛ в пунктах приема ставок, барах и специальных фан-зонах.

Контракт рассчитан на один сезон, предусмотрена возможность пролонгации. «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Rambler & Co, сообщил, что этим контрактом компания окупила покупку прав на АПЛ на первый год.

«Рамблер» в апреле купил права на АПЛ за 7 млн евро в год. Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko.

Ранее в Okko заявили, что рекламы по ходу матчей в эфире не будет.