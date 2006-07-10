РПЛ представила новый кубок и пока отказалась от расширения, Кудашов сменит Воробьева в сборной и СКА и другие новости утра

1. РПЛ не будет расширяться до 18 команд ранее 2022 года. Лига решила, что клубы пока к этому не готовы.

2. Алексей Кудашов станет главным тренером сборной России и СКА. Он сменит Илью Воробьева, который останется в штабе сборной (а вот с клубом непонятно).

3. 🏆🏅РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали. Как вам?

4. Уимблдон. Свитолина, Серена, Халеп и Стрыцова вышли в 1/2 финала. У Свитолиной и 33-летней Стрыцовой это первые полуфиналы «Шлема», у Халеп – второй уимблдонский полуфинал. Серена сравнялась со Штеффи Граф по количеству полуфиналов на «Шлемах» – 37.

5. Арбитр Владимир Москалев назначен на игру «Спартака» и «Сочи», Еськов будет судить матч «Зенит» – «Тамбов».

6. Трансферы. «Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну. «Парма» арендует Эрнани у «Зенита» с обязательством выкупа за 6 млн евро. Французский журналист сообщил, что «Марсель» хочет взять в аренду Дзюбу. За трансфер Яниса Хаджи просят 12 млн евро, «Спартак» предлагает 8 млн.

7. У Гильерме и «Локомотива» все сложно: писали, что стороны договорились о новом контракте, но на встрече с болельщиками Гильерме сообщил, что дела не так радужны. А гендиректор «Локо» вообще сказал, что Гильерме, вероятно, уйдет зимой.

8. НБА. «Лейкерс» объявили о подписании защитника Эвери Брэдли. Маркус Моррис отказался от варианта со «Сперс» и собирается перейти в «Никс».

9. Защитник Георгий Джикия стал новым капитаном «Спартака».

10. Фигуристы 4 московских школ в сезоне-2019/20 будут на 3 месяца отстранены от областных соревнований. Они без уведомления пропустили турниры, на которые заявились.

11. Итальянский гонщик Элиа Вивиани выиграл четвертый этап веломногодневки «Тур де Франс».

12. Татьяна Навка и Тина Канделаки вошли в список самых состоятельных жен госслужащих по версии Forbes.

13. «Краснодар» представил новую форму от Puma. Это 🔥.

14. Дисквалифицированный на 4 года за допинг пловец Филиппо Маньини спас 45-летнего итальянца, который плавал на надувном единороге и чуть не утонул.

15. Сергей Прядкин придумал новый план: он хочет, чтобы победитель Кубка России играл в Лиге чемпионов. Осталась мелочь – убедить УЕФА.

Цитаты дня.

Виктор Гончаренко: «Если у ЦСКА будут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво».

Мэджик Джонсон: «Пятерка с Леброном, Эй Ди, Грином, Брэдли и Кузмой будет неудержимой».

«Полагаю, подписи Булыкина – подделка. Направляю жалобу в московский избирком». Любовь Соболь, возможно, не сильна в наземных локомоциях, но опыт в борьбе с коррупцией у нее есть.