Серена сравнялась с Граф по количеству полуфиналов на «Шлемах». Они делят 4-е место в истории

Экс-первая ракетка мира американка на «Уимблдоне» обыграла Элисон Риск – 6:4, 4:6, 6:3.

Уильямс-младшая в 12-й раз вышла в полуфинал на «Уимблдоне» и в 37-й – на всех «Шлемах» вообще. Теперь она делит со четвертое место в истории тенниса по этому показателю.

Впереди Мартина Навратилова, (по 44) и Крис Эверт (52).

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