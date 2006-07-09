Реклама 18+
Реклама 18+

Серена сравнялась с Граф по количеству полуфиналов на «Шлемах». Они делят 4-е место в истории

Теги Серена Уильямс Роджер Федерер Штеффи Граф Уимблдон Мартина Навратилова ATP WTA Крис Эверт Элисон Риск Теннис

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс на «Уимблдоне» обыграла Элисон Риск – 6:4, 4:6, 6:3.

Уильямс-младшая в 12-й раз вышла в полуфинал на «Уимблдоне» и в 37-й – на всех «Шлемах» вообще. Теперь она делит со Штеффи Граф четвертое место в истории тенниса по этому показателю.

Впереди Мартина Навратилова, Роджер Федерер (по 44) и Крис Эверт (52).

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты «Уимблдона» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться