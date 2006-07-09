Серена сравнялась с Граф по количеству полуфиналов на «Шлемах». Они делят 4-е место в истории

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс на «Уимблдоне» обыграла Элисон Риск – 6:4, 4:6, 6:3.
A big victory deserves a big celebration...#Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/w4iAoilKbm— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Уильямс-младшая в 12-й раз вышла в полуфинал на «Уимблдоне» и в 37-й – на всех «Шлемах» вообще. Теперь она делит со Штеффи Граф четвертое место в истории тенниса по этому показателю.
Впереди Мартина Навратилова, Роджер Федерер (по 44) и Крис Эверт (52).
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