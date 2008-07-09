Фигуристы 4 московских школ в сезоне-2019/20 будут на 3 месяца отстранены от областных соревнований

Фигуристы московских школ «Москвич», «Снежные барсы», «Ангелы Плющенко» и «Мегаспорт» в сезоне-2018/2019 будут на 3 месяца отстранены от участия в соревнованиях, проводимых Федерацией фигурного катания (ФФКМ).

Решение было принято на заседании президиума ФФКМ.

«Будучи заявленными на классификационные соревнования, без объяснения причин и не предупредив организаторов турнира, спортсмены этих школ не приняли в них участие, тем самым сорвав присвоение разрядов другим участникам этих соревнований, количество которых для присвоения оказалось недостаточным.

Постановили: в качестве дисциплинарного наказания отстранить спортсменов из ШОР «Москвич», СШ «Снежные барсы», ГБУ СК «Мегаспорт», АФК «Ангелы Плющенко» на 3 месяца от участия в календарных соревнованиях ФФКМ в сезоне-2019/20, за исключением отборочных стартов и Кубков России», – говорится в протоколе заседания президиума организации.