Гильерме: «По контракту ситуация не очень приятная. Хочу остаться, но не все зависит от меня»

Вратарь Гильерме прокомментировал ситуацию с контрактом.

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым», – сказал .

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Гильерме договорился с клубом о новом контракте.