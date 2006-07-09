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Гильерме: «По контракту ситуация не очень приятная. Хочу остаться, но не все зависит от меня»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Гильерме Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал ситуацию с контрактом.

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым», – сказал Гильерме.

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Гильерме договорился с клубом о новом контракте.

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