Виктор Гончаренко: «Если у ЦСКА будут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с болельщиками.

– На днях проходила встреча игроков команды с болельщиками в новом формате. Как оцените этот опыт?

– Думаю, всем это понравилось: и нашим игрокам, и болельщикам, и фанатам, и молодым ребятам, которые пришли первый раз. Это привлекает. Близость команды для многих была в диковинку. Приятно, что болельщики тепло отзывались, и ребята, несмотря на усталость, хорошо к этому формату отнеслись.

Сейчас мы знаем, если у клуба будут тяжелые времена, то у нас есть кому продавать плов, лимонад, Помаз (Илья Помазун – прим. Sports.ru) пиво будет продавать. Мы готовы к любому форс-мажору», – сказал Гончаренко.

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