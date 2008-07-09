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РПЛ не расширят до 18 команд ранее 2022 года

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что идея расширения лиги отложена до 2022 года.

«При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате. Но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому.

Дальше появилось предложение Гинера о привлечении зарубежных команд. Мы провели встречи с белорусами, другими странами. Нам дано поручение проработать этот вопрос, но пока это сложно осуществимо.

Очень многих представителей других стран настораживает выход в еврокубки. Им будет сложно конкурировать с нашими клубами.

Белорусские, казахские, армянские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать, существовать. Но пока все прорабатываем.

Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря.

Также прорабатываем увеличение количества игр в рамках 16 команд в чемпионате. Дюкову готовы доложить о тех вариантах, которые возможны с учетом нашего плотного календаря», – заявил Прядкин.

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