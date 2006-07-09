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Журналист Бастьен Кордолеани: «Марсель» хочет арендовать Дзюбу»

Теги Зенит Марсель Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Андре Виллаш-Боаш Футбол

Французский журналист и инсайдер Бастьен Кордолеани сообщил, что «Марсель» интересуется нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Друзья, в ближайшее время «Марсель» может отправить запрос об аренде Дзюбы», – написал журналист своем твиттере.

Сделке может поспособствовать то, что тренером «Марселя» является Андре Вилаш-Боаш, работавший с Дзюбой в Санкт-Петербурге.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл в 27 матчах чемпионата России, в которых забил 8 голов и отдал 12  голевых передач, став лучшим ассистентом турнира. Статистику игрока можно изучить здесь.

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