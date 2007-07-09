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Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Гильерме Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме договорился о новом контракте с клубом. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

«Первая (условная) неудача Цорна. Гильерме не будет в «Спартаке». Аргументов не хватило.

Один из лидеров «Локо» остается и продлит контракт. По условиям все решили (в пользу вратаря), финалочкой стал Суперкубок, после которого и ударили по рукам.

Уверен, что тянуть с объявлением не будут, всем хочется спокойствия и уверенности до старта РПЛ», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Гильерме не может договориться с «Локо» об условиях нового договора и может перейти в «Спартак».

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