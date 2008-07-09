Кудашов сменит Воробьева в сборной России и СКА

Главный тренер сборной России Илья Воробьев покинет занимаемый пост.

Новым главным тренером станет , в прошедшем сезоне работавший в тренерском штабе СКА и национальной команды. По информации Sports.ru, Кудашов сменит Воробьева и на посту главного тренера СКА.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России.

Воробьев останется в тренерском штабе команды», – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Главный тренер СКА Илья Воробьев возглавлял сборную России с апреля 2018 года. Кудашов с 2013 по 2015 год занимал должность главного тренера «Атланта», а с 2015 по 2017 год 47-летний специалист руководил «Локомотивом».