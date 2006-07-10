Василий Кикнадзе: «Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря Гильерме.

«Мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб.

Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет», – сказал Кикнадзе.

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что Гильерме договорился о новом соглашении с «Локомотивом». Сам голкипер на встрече с болельщиками заявил, что хочет остаться в клубе, но не все зависит от него.