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Навка и Канделаки вошли в список самых состоятельных жен госслужащих по версии Forbes

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду рейтинги Дмитрий Песков Политика Матч ТВ Тина Канделаки Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки вошли в список самых состоятельный жен госслужащих по версии Forbes. 

Общий доход семьи Навки, супругом которой является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивается в 231,4 млн рублей в год, доход Пескова из этой суммы составил 12,8 млн рублей.

Тина Канделаки и ее супруг Василий Бровко, директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям, за год заработали 161,32 млн рублей, из них 28,66 млн рублей – доход Бровко. 

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