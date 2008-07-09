Навка и Канделаки вошли в список самых состоятельных жен госслужащих по версии Forbes

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и генеральный продюсер Тина Канделаки вошли в список самых состоятельный жен госслужащих по версии Forbes.

Общий доход семьи Навки, супругом которой является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивается в 231,4 млн рублей в год, доход Пескова из этой суммы составил 12,8 млн рублей.

и ее супруг Василий Бровко, директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям, за год заработали 161,32 млн рублей, из них 28,66 млн рублей – доход Бровко.