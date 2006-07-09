«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну

подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.

Из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты.

В пятницу Гризманн также обязан вернуться в расположение «Атлетико», если соглашение не будет заключено. «Барселона» хочет как можно скорее закрыть этот вопрос.

Если с «Атлетико» не получится договориться, представитель Гризманна отправится в штаб-квартиру и активирует опцию выкупа в контракте футболиста.

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается