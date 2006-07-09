Уимблдон. 1/4 финала. Серена играет с Риск, Халеп – с Чжан, Свитолина встретится с Муховой

В четвертьфинале «Уимблдона» семикратная чемпионка Серена Уильямс играет с дебютанткой стадии Элисон Риск, экс-первая ракетка мира Симона Халеп – с Чжан Шуай. Каролина Мухова и Элина Свитолина поборются друг с другом за первый полуфинал «Шлема», а хозяйка кортов Йоханна Конта сыграет с Барборой Стрыцовой.
Начало матчей – 15:00 по Москве.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 9 июля, 15.11
- Дата проведения
- 9 июля, 15.07
- Дата проведения
- 9 июля, 16.30
- Дата проведения
- 9 июля, 16.30
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