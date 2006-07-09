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Уимблдон. 1/4 финала. Серена играет с Риск, Халеп – с Чжан, Свитолина встретится с Муховой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

В четвертьфинале «Уимблдона» семикратная чемпионка Серена Уильямс играет с дебютанткой стадии Элисон Риск, экс-первая ракетка мира Симона Халеп – с Чжан Шуай. Каролина Мухова и Элина Свитолина поборются друг с другом за первый полуфинал «Шлема», а хозяйка кортов Йоханна Конта сыграет с Барборой Стрыцовой.

Начало матчей – 15:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс (США) Элисон Риск (США)
6:4|1:1
Дата проведения
9 июля, 15.11
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) Чжан Шуай (Китай)
6:6
Дата проведения
9 июля, 15.07
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
9 июля, 16.30
Онлайн матча

Барбора Стрыцова (Чехия) Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
9 июля, 16.30
Онлайн матча

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