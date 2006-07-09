Свитолина впервые вышла в полуфинал «Шлема», хотя на «Уимблдон» приехала с 5-матчевой серией поражений на траве

Украинка Элина Свитолина на «Уимблдоне» обыграла чешку – 7:5, 6:4. В первом сете Свитолина уступала 3:5, во втором – 0:2.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledon pic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

За счет этой победы Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне» она раньше всего один раз из шести выступлений проходила дальше второго круга и трижды проигрывала в первом. В этом году в Лондоне она прервала пятиматчевую серию поражений на траве.

За место в финале Свитолина сыграет с . В личных встречах она ведет 4:3. На траве они столкнутся впервые.

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