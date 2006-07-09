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Свитолина впервые вышла в полуфинал «Шлема», хотя на «Уимблдон» приехала с 5-матчевой серией поражений на траве

Теги Уимблдон WTA Симона Халеп Элина Свитолина Каролина Мухова Теннис

Украинка Элина Свитолина на «Уимблдоне» обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4. В первом сете Свитолина уступала 3:5, во втором – 0:2.

За счет этой победы Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На «Уимблдоне» она раньше всего один раз из шести выступлений проходила дальше второго круга и трижды проигрывала в первом. В этом году в Лондоне она прервала пятиматчевую серию поражений на траве.

За место в финале Свитолина сыграет с Симоной Халеп. В личных встречах она ведет 4:3. На траве они столкнутся впервые.  

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