Любовь Соболь: «Полагаю, подписи Булыкина – подделка. Направляю жалобу в московский избирком»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что кандидат в Мосгордуму Дмитрий Булыкин фальсифицировал подписи в свою поддержку.

«Первое серьезное нарушение при проверке подписей в 43 избирательном округе в Мосгордуму.

В нарушение Избирательного кодекса Москвы подписи провластных кандидатов Булыкина и Соколова проверялись без извещения меня как кандидата. Сделано это было вчера.

При этом часть 9 статьи 37 ИК Москвы напрямую предписывает необходимость извещать кандидатов о проверке подписей. Причем не только собственных, но и других кандидатов.

В нарушение этого избирком вчера тайно устроили проверку подписей провластных кандидатов. Я уверена, что сделано это намеренно для того, чтобы я не могла при проверке выявить фальсификацию, которая, считаю, есть в их подписных листах.

Я вела избирательную подписную кампанию целый месяц и точно знаю, что никаких реальных подписей жителей Арбата, Пресни и Хамовников ни Булыкин, ни Соколов реально собрать не могли. Они фактически не вели кампанию, а подписи их, полагаю, являются подделкой.

Направляю жалобу в московский избирком. Буду требовать признать бездействие избиркома по 43 округу незаконным. Требовать пересчета подписей Соколова и Булыкина я могу при регистрации данных кандидатов. Данным правом я также обязательно воспользуюсь», – написала Соболь.

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