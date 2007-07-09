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🏆🏅РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар стиль Футбол

Представлен дизайн кубка и медалей РПЛ на сезон-2019/20.

«Кубок обладает очень стремительными пропорциями, и при взгляде на этот кубок чувствуется сила и энергия.

В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент. Особенность подобных структур в том, что, несмотря на визуальную легкость и воздушность, они очень прочные. Примеры в архитектуре являются тому доказательством — Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом», – сообщает официальный сайт РПЛ.

Медали же «похожи на искры украшения, части трофея».

Дизайн новой линейки наград разработан совместно со Студией Артемия Лебедева.

Ранее был представлен мяч на сезон-2019/20. 

Фото: официальный сайт РПЛ.

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