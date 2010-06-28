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«Рубин» представит пятую клубную эмблему за семь лет

Теги Рубин премьер-лига Россия игровая форма стиль Футбол

«Рубин» будет выступать с обновленной эмблемой в сезоне-2019/20.

По информации «Бизнес Online», в казанском клубе готовят масштабный ребрендинг.

Логотип, представленный в 2016 году, поменяют на фасадах зданий, заборах, внутренних помещениях базы, фан-шопе. Смена эмблемы инициирована спонсором клуба компанией «ТАИФ».

Теперь логотип выполнен в едином цвете, Зилант на нем смотрит не наверх, а прямо. Изменился шрифт, а вместо дугообразной формы верхней части щита и надписи выбран вариант с прямыми линиями.

Руководство «Рубина» хотело провести ребрендинг в 2018-м, а работу над созданием новой эмблемы начали еще в 2017 году, когда клуб перешел в управление компании.

Это будет пятый логотип у «Рубина» за последние семь лет.

 

Фото: «Бизнес Online»

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