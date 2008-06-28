НХЛ. «Рейнджерс» разместили фото Панарина на домашней арене: «Добро пожаловать, Артемий»

«Рейнджерс»​ поприветствовал нападающего «Коламбуса» на табло домашней арены.

Форвад приехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды.

Клуб разместил фотографию хоккеиста в форме .

На табло также была надпись: «Добро пожаловать, Артемий».

Ранее сообщалось, что Панарин, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, также встретится с представителями «Чикаго» и «Айлендерс».