Реклама 18+
Реклама 18+

НХЛ. «Рейнджерс» разместили фото Панарина на домашней арене: «Добро пожаловать, Артемий»

Теги возможные переходы Рейнджерс Коламбус фото НХЛ Madison Square Garden Артемий Панарин Хоккей

«Рейнджерс»​ поприветствовал нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина на табло домашней арены.

Форвад приехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды.

Клуб разместил фотографию хоккеиста в форме «Рейнджерс»

На табло также была надпись: «Добро пожаловать, Артемий».

Ранее сообщалось, что Панарин, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, также встретится с представителями «Чикаго» и «Айлендерс».

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться