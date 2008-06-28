НХЛ. «Рейнджерс» разместили фото Панарина на домашней арене: «Добро пожаловать, Артемий»

«Рейнджерс» поприветствовал нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина на табло домашней арены.
Форвад приехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды.
Клуб разместил фотографию хоккеиста в форме «Рейнджерс».
На табло также была надпись: «Добро пожаловать, Артемий».
Ранее сообщалось, что Панарин, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, также встретится с представителями «Чикаго» и «Айлендерс».
Artemi Panarin @TheGarden today #NYR pic.twitter.com/zrqBCli7FV— JOEY EYEZ (@DJJOEYEYEZ) 27 июня 2019 г.