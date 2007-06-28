Роман Гутцайт: «Наш менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем платить»

Комментатор Роман Гутцайт, перешедший на Okko, высказался о стоимости подписки на АПЛ от нового обладателя прав на трансляции.

– Вы работали на «НТВ-Плюс», и он не стал прорывом для платного спортивного ТВ. Что изменилось сейчас?

– Я, по сути, всю жизнь проработал на платном ТВ. Когда пришел на «НТВ-Плюс», их пакет как раз стоил около трех тысяч рублей. Только не за целый сезон, а всего за один месяц!

– Некоторые все равно считают, что три тысячи рублей за сезон – много.

– У меня другое мнение. В книге Уолтера Айзексона о Стиве Джобсе есть любопытный момент: благодаря появлению медиаплеера «Айтюнс» вознаграждение стали получать непосредственно авторы.

Покупая права на спортивную трансляцию, компания, работающая по бизнес-модели, должна отбить затраты просто для того, чтобы не разориться и получить прибыль для дальнейшего развития.

– В реалиях современной России этот подход применим?

– К сожалению, регионы России неоднородны по материальному благополучию. Уровень зарплат в Москве и крупных городах несравненно выше.

Однако и в глубинке встречаются обладатели дорогих айфонов. Вот такой парадокс! Не надо покупать крутой айфон, если ты любишь и смотришь английский чемпионат.

Три тысячи рублей всегда можно найти, чтобы подписаться на целый сезон и получать удовольствие.

– Что ответите тем, кто хочет смотреть АПЛ бесплатно?

– Большой футбол – это развлечение, не понимаю, почему он должен быть бесплатным.

– АПЛ способна изменить рынок платного спортивного ТВ?

– Как бывший сотрудник «Матча», могу сказать, что уже сложилась устойчивая аудитория, которая платит за футбол.

– Сам оплачивал подписку со школьных времен.

– Потому что качество стоит денег. Есть, конечно, и те, кто привык к другим методам просмотра.

Тут, наверное, и низкая платежеспособность, но больше все-таки менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить, – сказал Гутцайт.