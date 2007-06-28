Роман Гутцайт: «Наш менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем платить»

Комментатор Роман Гутцайт, перешедший на Okko, высказался о стоимости подписки на АПЛ от нового обладателя прав на трансляции.
– Вы работали на «НТВ-Плюс», и он не стал прорывом для платного спортивного ТВ. Что изменилось сейчас?
– Я, по сути, всю жизнь проработал на платном ТВ. Когда пришел на «НТВ-Плюс», их пакет как раз стоил около трех тысяч рублей. Только не за целый сезон, а всего за один месяц!
– Некоторые все равно считают, что три тысячи рублей за сезон – много.
– У меня другое мнение. В книге Уолтера Айзексона о Стиве Джобсе есть любопытный момент: благодаря появлению медиаплеера «Айтюнс» вознаграждение стали получать непосредственно авторы.
Покупая права на спортивную трансляцию, компания, работающая по бизнес-модели, должна отбить затраты просто для того, чтобы не разориться и получить прибыль для дальнейшего развития.
– В реалиях современной России этот подход применим?
– К сожалению, регионы России неоднородны по материальному благополучию. Уровень зарплат в Москве и крупных городах несравненно выше.
Однако и в глубинке встречаются обладатели дорогих айфонов. Вот такой парадокс! Не надо покупать крутой айфон, если ты любишь и смотришь английский чемпионат.
Три тысячи рублей всегда можно найти, чтобы подписаться на целый сезон и получать удовольствие.
– Что ответите тем, кто хочет смотреть АПЛ бесплатно?
– Большой футбол – это развлечение, не понимаю, почему он должен быть бесплатным.
– АПЛ способна изменить рынок платного спортивного ТВ?
– Как бывший сотрудник «Матча», могу сказать, что уже сложилась устойчивая аудитория, которая платит за футбол.
– Сам оплачивал подписку со школьных времен.
– Потому что качество стоит денег. Есть, конечно, и те, кто привык к другим методам просмотра.
Тут, наверное, и низкая платежеспособность, но больше все-таки менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить, – сказал Гутцайт.