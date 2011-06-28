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Уимблдон. Шарапова стартует матчем с Парментье и может выйти на Серену в 1/8 финала, Касаткина во 2-м круге может сыграть с Азаренко

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В Лондоне прошла жеребьевка женского «Уимблдона»

В первой четверти сетки Эшли Барти (1) сыграет с Сайсай Чжэн. Во втором круге австралийка выходит на победительницу матча между Светланой Кузнецовой и Эллисон ван Эйтванк.

Действующая чемпионка Анжелик Кербер (5) встретится с Татьяной Марией. В этой же четверти оказалась Серена Уильямс (11), которая стартует матчем против квалифаера Джулии Гатто-Монтиконе и в четвертом круге может сыграть с Кербер в повторении прошлогоднего финала. Барти в третьем круге идет на чемпионку-2017 Гарбинье Мугурусу (26), а в четвертом – на Белинду Бенчич (13) или Донну Векич (22).

Мария Шарапова в первом круге сыграет с Полин Парментье, в третьем круге может выйти на Кербер, а в четвертом – на Серену. Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с Бенчич, а вышедшая из квалификации Варвара Флинк – с Паулой Бадосой.

Во второй четверти оказались Кики Бертенс (4), которая стартует матчем против Мэнди Минеллы, и двукратная чемпионка Петра Квитова (6), которую в первом матче ждет полуфиналистка Истбурна Онс Жабер. Во втором круге Квитова идет на победительницу матча между Виталией Дьяченко и Кристиной Младенович. Екатерина Александрова стартует встречей с Катериной Синяковой, Анна Калинская сыграет с Магдой Линетт.

В третьей четверти Каролина Плишкова (3) стартует матчем против Линь Чжу, а Анастасия Потапова встретится с Жиль Тайкманн. Кроме того, в этой четверти прошлогодняя полуфиналистка Алена Остапенко сыграет с Су-Вэй Се (28).

Элина Свитолина (9) в первом круге сыграет с Дарьей Гавриловой, и победительница этого матча идет на сильнейшую в паре Маргарита Гаспарян – Анна-Лена Фридсам. 

В нижней четверти Наоми Осака (2) стартует встречей с Юлией Путинцевой, которая в этом году обыграла ее на траве Бирмингема. Симона Халеп (7) в первом круге сыграет против Александры Саснович.

Прошлогодняя четвертьфиналистка Дарья Касаткина (29) стартует матчем против Айлы Томлянович и в случае победы выходит на победительницу встречи, в которой Виктория Азаренко поборется с Ализе Корне.

Арина Соболенко (10) встретитсяя с Магдаленой Рыбариковой, а Вероника Кудерметова – с Исалин Бонавентюр. Кроме того, пятикратная чемпионка Винус Уильямс сыграет с 15-летней Кори Гауфф – разница в возрасте между ними составляет 23 года.

Полностью сетка здесь.

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