Алехандро Домингес завершил карьеру😢

Аргентинский полузащитник завершает карьеру футболиста.

38-летний хавбек объявил о своем решении. Его последним клубом был , за который он играл в сезоне-2017/18.

В России Домингес известен по выступлениям за «Рубин» и . Он стал чемпионом России в 2007 и 2009 годах, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Домингес также играл за «Кильмес», «Ривер Плейт» (два чемпионства), «Валенсию» и «Олимпиакос» (4 чемпионства). В сборной Аргентины (U-20) он забил один гол в трех матчах и стал чемпионом мира в 2001 году.

Вынос Домингеса с линии в 2007-м – один из лучших моментов в истории РПЛ. Если бы не Чори, «Зенит» мог упустить чемпионство

Домингес и еще 10 лучших игроков «Рубина» в ХХI веке