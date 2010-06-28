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Алехандро Домингес завершил карьеру😢

Теги Зенит Рубин Алехандро Домингес премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Райо Вальекано Футбол

Аргентинский полузащитник Алехандро Домингес завершает карьеру футболиста.

38-летний хавбек объявил о своем решении. Его последним клубом был «Райо Вальекано», за который он играл в сезоне-2017/18.

В России Домингес известен по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Он стал чемпионом России в 2007 и 2009 годах, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Домингес также играл за «Кильмес», «Ривер Плейт» (два чемпионства), «Валенсию» и «Олимпиакос» (4 чемпионства). В сборной Аргентины (U-20) он забил один гол в трех матчах и стал чемпионом мира в 2001 году.

Вынос Домингеса с линии в 2007-м – один из лучших моментов в истории РПЛ. Если бы не Чори, «Зенит» мог упустить чемпионство

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