Реклама 18+
Реклама 18+

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу результаты сборная Венесуэлы по футболу Кубок Америки Футбол

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). 

В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

Кубок Америки-2019

1/4 финала

Венесуэла – Аргентина 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 июня, 22.00, «Маракана»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Мартинес, 0:2 – 74 Ло Чельсо.
ВенесуэлаФариньес, Эрнандес, Чансельор, дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83), Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес, 71), Рондон.
АргентинаАрмани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Акунья (Ло Чельсо, 68), Месси, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85).
Предупреждения:
Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дальше на Кубке Америки – плей-офф. Лучшими в группе были не бразильцы, Аргентина – хуже Перу

Статистика Кубка Америки

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться