Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0).
В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Кубок Америки-2019
1/4 финала
- Дата проведения
- 28 июня, 22.00, «Маракана»
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Венесуэла –
Фариньес, Эрнандес, Чансельор, дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83), Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес, 71), Рондон.
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Аргентина –
Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Акунья (Ло Чельсо, 68), Месси, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Дальше на Кубке Америки – плей-офф. Лучшими в группе были не бразильцы, Аргентина – хуже Перу