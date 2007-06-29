У тренеров НБА появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному моменту

У тренеров с сезона-2019/20 появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному моменту.

НБА тестировала новое правило, которое получило название coach’s challenge, на протяжении двух последних лет в матчах Лиги развития.

У тренеров один раз матч будет возможность потребовать у судей пересмотреть решение по зафиксированным фолам, правилу голтендинг и моментам с вылетом мяча за пределы площадки.

Для использования правила у тренера должен оставаться тайм-аут. После спорного момента он берет тайм-аут и сигнализирует рефери о требовании пересмотреть решение по эпизоду. Если тренер оказывается прав, то команде возвращается тайм-аут, если изначальное решение было верным, то тайм-аут пропадает.

Судьи на площадке будут пересматривать решения по зафиксированным фолам. Выносить вердикт в остальных спорных ситуациях будут специалисты в центре видеоповторов НБА.