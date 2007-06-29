Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    У тренеров НБА появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному моменту

    Теги НБА судьи Баскетбол

    У тренеров НБА с сезона-2019/20 появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному моменту.

    НБА тестировала новое правило, которое получило название coach’s challenge, на протяжении двух последних лет в матчах Лиги развития.

    У тренеров один раз матч будет возможность потребовать у судей пересмотреть решение по зафиксированным фолам, правилу голтендинг и моментам с вылетом мяча за пределы площадки.

    Для использования правила у тренера должен оставаться тайм-аут. После спорного момента он берет тайм-аут и сигнализирует рефери о требовании пересмотреть решение по эпизоду. Если тренер оказывается прав, то команде возвращается тайм-аут, если изначальное решение было верным, то тайм-аут пропадает.

    Судьи на площадке будут пересматривать решения по зафиксированным фолам. Выносить вердикт в остальных спорных ситуациях будут специалисты в центре видеоповторов НБА.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться