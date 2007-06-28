Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

ФСИН решила не разделять форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся.

Это люди, которые просто оступились», – сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Саму колонию во ФСИН не назвали, отметив, что это будет сделано только после этапирования осужденных.

Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий также будут отправлены в одну колонию с Кокориным и Мамаевым.

Ближайшее будущее Кокорина и Мамаева: этапирование в колонию, выход на свободу в ноябре-декабре