Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

ФСИН решила не разделять форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся.
Это люди, которые просто оступились», – сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Саму колонию во ФСИН не назвали, отметив, что это будет сделано только после этапирования осужденных.
Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий также будут отправлены в одну колонию с Кокориным и Мамаевым.
Ближайшее будущее Кокорина и Мамаева: этапирование в колонию, выход на свободу в ноябре-декабре