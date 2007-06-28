Реклама 18+
Реклама 18+

CAS отстранил «Милан» от Лиги Европы из-за ФФП. Клуб договаривался об этом с УЕФА

Теги Милан серия А Италия УЕФА финансовый фэйр-плей Футбол

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение относительно спора «Милана» с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей.

За нарушение регламента по ФФП «Милан» отстранен от участия в Лиге Европы на следующий сезон. 

Сообщалось, что «россонери» договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия ФФП.

В этом случае место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться