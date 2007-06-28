Уимблдон. Федерер и Надаль попали в одну половину сетки, во втором круге Надаль может выйти на Кириоса

В Лондоне прошла жеребьевка мужского .

В половину сетку к Новаку Джоковичу (1) попал прошлогодний финалист Кевин Андерсон (4), а к (2) отправился Рафаэль Надаль (3).

В первой четверти действующий чемпион Джокович в первом круге сыграет с Филиппом Кольшрайбером, а Стефанос Циципас (7) встретится с полуфиналистом турнира в Истбурне Томасом Фаббиано. В этот же участок сетки попал Даниил Медведев, который стартует матчем против Паоло Лоренци и в четвертом круге идет на Циципаса.

Во второй четверти Андерсон стартует встречей с Пьером-Угом Эрбером, а попавший к нему Александр Зверев (6) поборется с Иржи Веселы. В этой четверти и , сыграющий с квалифаером Квоном Суном Ву.

Надаль начнет турнир матчем против Ючи Сугиты, а во втором круге может выйти на Ника Кириоса, который обыграл его на «Уимблдоне»-2014. Доминик Тим (5) встретится с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри. Победитель этой встречи идет на сильнейшего в паре Андре Рублев – Кристиан Гарин.

Первым соперником Федерера будет Ллойд Харрис, а (8) сыграет с Тиаго Монтейро.

Полностью сетка здесь.

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