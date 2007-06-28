Реклама 18+
Реклама 18+

Уимблдон. Федерер и Надаль попали в одну половину сетки, во втором круге Надаль может выйти на Кириоса

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Уимблдон ATP Кеи Нисикори Кевин Андерсон Доминик Тим Александр Зверев Карен Хачанов Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».

В половину сетку к Новаку Джоковичу (1) попал прошлогодний финалист Кевин Андерсон (4), а к Роджеру Федереру (2) отправился Рафаэль Надаль (3).

В первой четверти действующий чемпион Джокович в первом круге сыграет с Филиппом Кольшрайбером, а Стефанос Циципас (7) встретится с полуфиналистом турнира в Истбурне Томасом Фаббиано. В этот же участок сетки попал Даниил Медведев, который стартует матчем против Паоло Лоренци и в четвертом круге идет на Циципаса.

Во второй четверти Андерсон стартует встречей с Пьером-Угом Эрбером, а попавший к нему Александр Зверев (6) поборется с Иржи Веселы. В этой четверти и Карен Хачанов, сыграющий с квалифаером Квоном Суном Ву.

Надаль начнет турнир матчем против Ючи Сугиты, а во втором круге может выйти на Ника Кириоса, который обыграл его на «Уимблдоне»-2014. Доминик Тим (5) встретится с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри. Победитель этой встречи идет на сильнейшего в паре Андре Рублев – Кристиан Гарин.

Первым соперником Федерера будет Ллойд Харрис, а Кеи Нисикори (8) сыграет с Тиаго Монтейро.

Полностью сетка здесь.

Видео, фото, новости, мемы – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться