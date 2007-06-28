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«Атлетико» объявил о договоренности о трансфере Лоди. На игрока претендовал «Зенит»

Теги Зенит высшая лига Бразилия Атлетико Ла Лига трансферы Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди Футбол

Мадридский «Атлетико» сообщил, что достиг принципиального соглашения с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.

Мадридскому клубу осталось согласовать финальные детали для завершения сделки с бразильским клубом и с 21-летним игроком. 

Ранее сообщалось, что на Лоди претендует «Зенит», футболист даже согласовал условия личного контракта с петербуржцами, а цена на игрока составляет около 21 миллиона евро.

Статистику Лоди можно изучить здесь

Тренер «Атлетико Паранаэнсе» называет Лоди монстром. В июне его забанили в чемпионате из-за молодежной сборной

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