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Защитник «Динамо» Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Бузовой

Теги светская хроника телевидение КХЛ Динамо Андрей Миронов Ольга Бузова Хоккей

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

ТНТ подтвердил, что анкета хоккеиста уже принята на рассмотрение.

«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного... Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой.

Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории?» – написал Миронов.

Проект с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, где они попытаются помочь друг другу найти партнеров, выйдет осенью.

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