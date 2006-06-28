Защитник «Динамо» Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Бузовой

Защитник московского Андрей Миронов подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

ТНТ подтвердил, что анкета хоккеиста уже принята на рассмотрение.

«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного... Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой.

Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории?» – написал Миронов.

Проект с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, где они попытаются помочь друг другу найти партнеров, выйдет осенью.