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«Матч ТВ» поднял цену на одну трансляцию до 149 рублей. Подписка на «Матч Премьер» – 299 рублей в месяц

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Матч ТВ деньги Футбол

«Матч ТВ» сообщил о росте цен на трансляции и подписки.

Так, с 12 июля единичная онлайн-трансляция будет стоить не 75 рублей, а 149 рублей. Месячная плата за телеканал «Матч Премьер» вырастет второй год подряд – с 219 до 299 рублей.

До 12 июля у всех будет возможность оформить подписку по старой цене на 10 месяцев. После этого срока цены вырастут в связи с обязательствами перед РПЛ в рамках четырехлетнего контракта.

В своем сообщении подписчикам канала «Матч ТВ» отметил, что «повышение цены связано с изменениями ценовой политики производителей и владельца прав на контент и затронуло всех операторов платного телевидения».

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