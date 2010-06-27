Елена Радионова: «Тяжело сказать, прыгнет ли Медведева четверной. Учить новое в 19 лет – очень сложно»

Российская фигуристка назвала фаворитов в женском катании на следующий сезон.

«Для меня следующий сезон очень интересен, потому что я не могу сейчас казать, кто будет фаворитом. Девочек очень много – кому-то даже два этапа не досталось.

У нас вышли во взрослые три очень сильные юниорки: Саша Трусова, Аня Щербакова и . Интересно, в какой форме сейчас Алена, потому что она пропустила ЮЧМ, но она мне очень импонирует, потому что она именно катается, хорошо сливается с музыкой. Аня и Саша владеют четверными – главное, чтобы они их не растеряли.

Остаются Алина Загитова и Женя Медведева – очень тяжело сказать, в какой они форме, потому что сейчас они в шоу, а времени не так много будет на подготовку. Большой вопрос, будут ли они учить четверные прыжки. Я знаю, что Женя уже учит, но в таком возрасте это очень травмоопасно. Саше и Ане, которые освоили их в 13, намного легче было учить, чем Жене сейчас.

– Турсынбаева прыгнула четверной в 20 лет. Значит, это реально – исполнять четверные взрослым спортсменкам? Веришь ли ты в четверной Медведевой?

– Меня в интернете сейчас, наверное, захейтят, но не знаю даже. Это тяжело.

Лиза Турсынбаева для меня еще пока ребенок: она очень маленькая, как юниорка. Катание у нее зрелое, но на вид она еще малюсенькая. Это ее плюс, потому что благодаря этому она может делать многооборотные прыжки. Наши девочки выше, они абсолютно другие. С ее телом легче учить новые элементы.

Мне тяжело сказать, прыгнет ли Медведева четверной. Ведь не я прыгаю, это другой человек – все зависит только от нее. Но юниоркам легче выучить, чем Жене, которой уже 19 лет. Могу по себе сказать – в этом возрасте уже очень тяжело учить что-то новое. Это другое тело, включается чувство самосохранения. Тут дело больше в психологии – нужно пробить этот психологический барьер. К четверному нужно быть готовым не только телом, но и головой», – сказала Радионова в прямом эфире .

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