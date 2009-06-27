Казань в 2020 году примет первые в истории Игры стран СНГ

В 2020 году в Казани состоятся первые в истории спортивные игры стран Содружества независимых государств (СНГ).

Сроки проведения соревнований — 20-27 августа 2020 года.

«Впервые в истории существования стран СНГ пройдет подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все.

С инициативой проведения соревнований выступило министерство спорта РФ, было соответствующее поручение президента страны , после чего министерством спорта Татарстана совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии.

Соревнования пройдут в олимпийский год, к тому же в рамках празднования 100-летия ТАССР», – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На Играх выступят сборные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В программе соревнований: дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол (3х3).