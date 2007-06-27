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«Сочи» может арендовать Мевлю, Новосельцева и Мака у «Зенита»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Полоз Антон Заболотный Роберт Мак Иван Новосельцев Миха Мевля Спорт-Экспресс Сочи Футбол

«Сочи» в ближайшее время может подписать нескольких футболистов «Зенита».

Клуб рассматривает возможность арендовать защитников Миху Мевлю и Ивана Новосельцева, а также полузащитника Роберта Мака.

«Сейчас у «Сочи» проблемы с составом, поэтому вероятность, что сразу несколько футболистов из Петербурга переедут туда, велика.

Обсуждается, что финансовые обязательства перед футболистами между клубами будут разделены», – отметил источник РБК.

Ранее сообщалось, что из «Зенита» в «Сочи» может перейти нападающий Антон Заболотный.

«Спорт-Экспресс» отмечает, что также не исключен вариант с переходом Дмитрия Полоза, но он хочет играть за «Ростов».

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