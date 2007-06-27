«Сочи» может арендовать Мевлю, Новосельцева и Мака у «Зенита»

«Сочи» в ближайшее время может подписать нескольких футболистов .

Клуб рассматривает возможность арендовать защитников Миху Мевлю и Ивана Новосельцева, а также полузащитника .

«Сейчас у «Сочи» проблемы с составом, поэтому вероятность, что сразу несколько футболистов из Петербурга переедут туда, велика.

Обсуждается, что финансовые обязательства перед футболистами между клубами будут разделены», – отметил источник РБК.

Ранее сообщалось, что из в «Сочи» может перейти нападающий Антон Заболотный.

«Спорт-Экспресс» отмечает, что также не исключен вариант с переходом Дмитрия Полоза, но он хочет играть за .